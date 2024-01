Eisenberger Straße in Kerzenheim

per Mail teilen

Ein Film von Harald Hort

Kerzenheim ist ein sympathischer kleiner Ort am nördlichen Rand des Pfälzer Waldes. Erstmals urkundlich erwähnt wurde er im Jahr 1143. Einiges Historische hat sich erhalten und lohnt eine Entdeckungsreise. Zum Beispiel das ehemalige Kloster Rosenthal von 1241, die klassizistische lutherische Kirche von 1783 und etliche stolze Fachwerkhäuser, ebenfalls aus dem 18. Jahrhundert.

Doch Kerzenheim und seine 2.100 Einwohner leben in der Gegenwart. Wenn in der Pfalz der ein oder andere Ort wirtschaftliche Probleme hat – Kerzenheim streckt sich erfolgreich nach der Decke. Daran ist zum einen die gute Verkehrslage in der Nähe der Autobahnen A 6 und A 63 schuld. Kerzenheim ist gut zu erreichen und daher ein begehrter Wohnort. Andererseits lassen sich die Kerzenheimer einiges einfallen, um sich wirtschaftlich nicht abhängen zu lassen.

Das gilt für große wie für kleine Unternehmer. Für beide Gruppen gibt es originelle Beispiele in der Eisenberger Straße. Hier baut ein mittelständisches Unternehmen seit Jahrzehnten Schaltanlagen. Jetzt haben sie ein Steuergerät entwickelt, mit dem man per Smartphone sein Haus kontrollieren kann, vom Kinderzimmer bis zum Kühlschrank, selbst vom anderen Ende der Welt. Gleich gegenüber staffiert Marianne Spitz seit einem Vierteljahrhundert Bräute mit den schönsten Hochzeitskleidern aus. Und dann ist da noch der Bioland-Hof, der genauso lange Bio-Milch produziert. Sein Camembert ist der Renner in der Region.