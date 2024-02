Die Hauptstraße in Niedermohr

per Mail teilen

Ein Film von Sabine Keller

Niedermohr liegt in der Westpfalz und hat etwas mehr als 1500 Einwohner. Die Gemeinde liegt nur wenige Kilometer von der Air Base Ramstein entfernt und ist ein attraktiver Wohnort für amerikanische Air Force Mitarbeiter. Niedermohr hat sich von einem einst bäuerlichen Dorf in einen Wohnort verwandelt, wo viele auf das Zubrot durch die Amerikaner setzen. Viele Leute im Dorf vermieten an sie.

Familie Schwarz, Milchbauern in der Hauptstraße, benötigen die Mieteinnahmen dringend, denn die Milchwirtschaft wirft kaum noch etwas ab. Froh über die Amerikaner ist auch der Restaurantbetreiber Luigi Crespino. Er konnte die historischen Gebäude des Paulushofs übernehmen und betreibt dort erfolgreich sein Hotel und Restaurant. Ohne die Air Force-Mitarbeiter wäre das nicht in so großem Rahmen möglich.