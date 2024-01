Die Poststraße in Kaisersesch

per Mail teilen

Ein Film von Hilmar Liebsch

Kaisersesch liegt in der Eifel zwischen Cochem und Mayen. Etwas mehr als 3.000 Menschen leben in dem Ort. Die Wurzeln der Stadt reichen bis ins 11. Jahrhundert zurück. In der Nähe finden sich sogar Spuren aus der Römerzeit. Seit 1321 besitzt Kaisersesch Stadtrechte.

Das Wahrzeichen der Stadt ist der schiefe Kirchturm der Kirche St. Pankratius. Die Poststraße gehört zur Hauptverkehrsachse des Ortes. Über ein Dutzend Läden verlocken zum Anhalten, ob Friseur, Imbiss, Uhrengeschäft oder Hundesalon. Doch die Poststraße ist mehr als nur eine Durchgangsstraße.