Die Saarstraße in Neuhütten

Ein Film von Sabine Schäfer



Wer Ruhe und Natur sucht, ist in der Nationalparkgemeinde Neuhütten, im Kreis Trier-Saarburg, genau richtig. Denn der Ort mit 760 Einwohnern liegt mitten im sogenannten "Schwarzwälder Hochwald", einem Ausläufer des Hunsrücks. Die nächst größere Gemeinde ist Hermeskeil. Bis zur saarländischen Grenze sind es gerade einmal vier Kilometer.

Durch die traumhafte Landschaft kommen viele Wanderer in die Gemeinde. Im Winter zieht es Skibegeisterte nach Neuhütten – ein eigener Skilift ist auch im Ort. Neuhütten liegt an einer ausgedehnten Anhöhe des Dollbergs und besteht aus den Ortsteilen Schmelz, Zinsershütten und Muhl.

Durch die französische Besatzung um 1800 sind bis heute viele französisch klingende Familiennamen wie, "Lorang", "Petto", "Detemple" etc. zu finden. Im Sternegourmetrestaurant in der Saarstraße in Neuhütten gibt es kulinarische Glücksmomente. Deshalb ist Neuhütten weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt.