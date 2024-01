Die Nastätter Straße in Strüth

per Mail teilen

Ein Film von Catherine von Westernhagen



Strüth gehört zur Verbandsgemeinde Nastätten und liegt im Rhein-Lahn Kreis. 300 Einwohner leben in dem malerischen Ort.

Elektrofahrzeuge, Carsharing und Bioeier aus dem eigenen Hühnerstall – Strüth ist Trendsetter in Sachen umweltfreundlich. Darauf sind sie hier stolz und fast jeder bringt sich auf seine Art und Weise mit ein. Der ortsansässige Arzt macht seine Hausbesuche mit dem Elektroauto und die Hundesitterin sammelt damit ihre kleinen und großen Schützlinge in der Umgebung ein. In Strüth ist das schon Alltag.

Im Gemeindehaus tagt regelmäßig die Energiegenossenschaft und klügelt neue Konzept aus. Die Dorfgemeinschaft funktioniert hier. Man kümmert sich umeinander und nimmt am regen Vereinsleben teil. Ob freiwillige Feuerwehr, Schützenverein, Naturschutz oder Singkreis – das Angebot zieht auch junge Familien in den landschaftlich attraktiven Ort.