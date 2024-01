Die Bonner Straße in Gimmigen

per Mail teilen

Ein Film von Elmar Babst



Gimmigen ist seit 1969 ein Ortsteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Eifelort hat mit seinen 735 Einwohnern aber den Charakter eines eigenständigen Dorfes bewahrt.

Die Bonner Straße ist die Hauptstraße von Gimmigen. Obwohl sie zurzeit eine Baustelle ist und der Durchgangsverkehr umgeleitet werden muss, finden viele Menschen ihren Weg hierher. Weil – ganz untypisch für ein Dorf – die Bonner Straße noch voller Geschäfte ist. Die Bäckerei, jahrzehntelang ein "Tante Emma Laden" mitten im Ortskern, hat zwar nicht jeden Tag geöffnet, doch wenn, dann treffen sich die älteren Damen von Gimmigen gerne in der gemütlichen Kaffeeecke zum Schwätzchen.

Seit vielen, vielen Jahren halten sich auch andere Geschäfte. Ihr Erfolgsrezept: die Spezialisierung. Das Schuhgeschäft verkauft und berät in Sachen Gesundheitsschuhe, die Wäscherei hat eine eigene Hemden-Abteilung mit einem super modernen "Hemden-Finisher" und der Kfz-Betrieb ist in Sachen Motortuning vielen Werkstätten weit voraus. Kein Wunder, dass auch die Söhne des Firmengründers sportlich sehr engagiert sind und seit Jahren in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft mitfahren.