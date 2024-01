Die Hauptstraße in Oberneisen

Ein Film von Lutz Näkel



Wer von Diez an der Lahn durchs Aartal Richtung Hahnstätten fährt, kommt an dem alten Dorf vorbei, das schon im Jahr 790 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Seine evangelische Kirche ist einmalig: Sie hat ein rundes Kirchenschiff, der Altar steht in der Mitte – diese Anordnung gibt es so nur einmal nördlich der Alpen.