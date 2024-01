Die Jahnstraße in Wirges

Ein Film von Kirsten Hinck



Wirges mit seinen knapp über 5.000 Einwohnern liegt im Westerwald in der Nähe von Montabaur. Beeindruckendstes Gebäude von Wirges ist der neugotische "Westerwälder Dom", die St. Bonifatius-Kirche aus dem 19. Jahrhundert.

Wirges hat eine lange Glasbläser-Tradition, 1895 eröffnete die erste Glashütte. Im Laufe der Jahre zog es immer mehr Arbeiter in den Ort, was Wirges zu einer SPD-Hochburg machte. Die Menschen in Wirges waren also schon immer politisch interessiert. Viele der Arbeiter fanden damals eine Unterkunft in der Jahnstraße, was sich bis heute nicht geändert hat. In der Jahnstraße wohnen Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft, eine bunte Mischung – so bunt wie das Antlitz der Straße.

Doch so unterschiedlich sie auch sein mögen, so engagiert sind die Menschen in der Jahnstraße alle gleichermaßen, wenn es um die Gemeinschaft und das Zusammenleben in Wirges geht. Ob sich die Jugend darum kümmert, dass unliebsame Schmierereien am Skatepark unter anspruchsvollem Graffiti verschwinden, Anwohner der Jahnstraße ein Seniorencafé organisieren oder ihre gesamte Zeit opfern, um im Internetradio über die Geschehnisse in Wirges zu berichten. Sie alle leisten ihren Beitrag, damit das Zusammenleben funktioniert in der Jahnstraße in Wirges.