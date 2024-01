Die Hauptstraße in Kleinbundenbach

Ein Film von Christine Kath-Lauterbach



Kleinbundenbach liegt zwischen Zweibrücken und Landstuhl. Knapp 450 Menschen leben hier auf der Sickinger Höhe. Die wenigsten arbeiten direkt im Ort, sie wohnen nur hier. Deshalb ist Kleinbundenbach ein sehr ruhiger Ort. Neben den Zweibeinern gibt es etliche Vierbeiner, vor allem Pferde, denn Kleinbundenbach ist auch als Pferdedorf bekannt.

Die Hauptstraße ist die größte Straße in Kleinbundenbach, sie zieht sich einen Kilometer durch das Dorf. Pferde haben hier schon früh eine Rolle gespielt, das sieht man heute noch an manchem Haus. Zunächst waren sie Zugtiere, doch dann wurden sie auch als Freizeitvertreib interessant. Den Reit- und Fahrverein gibt es hier schon seit 65 Jahren. Einst von Pferdeliebhabern gegründet, zieht er mit Reit- und Voltigierstunden viele zum Reitsport, auch über Kleinbundenbach hinaus. Der Verein hat schon manche Meister hervorgebracht.

Auch der Landmetzger, der Kunden nicht nur in Kleinbundenbach hat, ist früher geritten. Er führt den Familienbetrieb seit ein paar Jahren. Was an Fleisch und Wurst bei ihm über die Theke geht, kommt von seinen eigenen Kühen und Schweinen. Die Schlachtung übernimmt er selbst, auch wenn ihm das nicht leicht fällt. Pferdestärken mit vier Rädern mag der Sohn eines ehemaligen Landwirts, er fährt einen 34 Jahre alten Porsche. In seiner Freizeit werkelt er, mal für' s Auto, mal Ersatzteile für die Landwirte in der Nachbarschaft. Seit Neuestem arbeitet er auch mit Buchenholz: Rollen für Baumstriezel vom Grill.