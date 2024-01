Zum Wetterbrunnen in Bilzingen

Ein Film von Marc Steffgen



Rund 30 Kilometer südwestlich von Trier auf den Höhenzügen des Saargaus liegt Bilzingen. Die Grenze nach Luxemburg ist nur sechs Kilometer weit, was dafür sorgt, dass fast jeder Einwohner im benachbarten Großherzogtum arbeitet. Bilzingen ist seit 1974 ein eingemeindeter Ortsteil der Gemeinde Wincheringen. Der Ort war wie viele andere auf dem Saargau jahrhundertelang stark landwirtschaftlich geprägt. Heute gibt es noch zwei Landwirte.

Das Zentrum von Bilzingen ist die Straße "Zum Wetterbrunnen". Auf gerade einmal 300 Metern stehen 15 Häuser. Hier findet sich aber auch die Attraktion, die den Ort in den vergangenen Jahren europaweit bekannt gemacht hat. Andreas Vallendar hat die Familiendestillerie um einige Innovationen reicher gemacht. Er kreiert Getränke wie Whisky oder Rum, die beim Reifungsprozess einen spezifischen Einfluss von Mosel und Saargau erhalten. So reift sein international hoch gelobter Whisky in Weinfässern, die Gerste wächst auf den Höhen des Saargau.

Richtig Schwung in den Ort hat auch der 2005 gegründete Dorfverschönerungsverein gebracht. Die engagierten Mitglieder haben die marode Kapelle in Eigenleistung renoviert. Ihr nächstes Projekt ist der Dorfplatz. Legendär ist der Neujahresempfang des Vereines in der Scheune von Tom Boesen. In den vergangenen Jahren ist Bilzingen durch die stetige Nachfrage nach Bauland im Speckgürtel von Luxemburg stark gewachsen. Zu den Neubürgern gehört auch eine Familie aus Schweden, die in ihrem urigen Haus Brote nach schwedischer Backtradition produziert.