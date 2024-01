Die Hauptstraße in Kirchweiler

per Mail teilen

Ein Film von Catherine von Westernhagen



Wenn man sich der Eifelgemeinde Kirchweiler nähert, fallen einem zunächst die beiden Wahrzeichen auf: oberhalb des Dorfes eine Basaltgruppe mit einem Kreuz und die Kirche, die dem Heiligen Petrus geweiht wurde. Der Ort, malerisch am Fuße des Ernstberges gelegen, besticht vor allem durch die teilweise gut erhaltenen und schön sanierten Wohnhäuser, die Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden.

Die 380 Einwohner von Kirchweiler leben hier beschaulich und sie haben ein attraktives Freizeitangebot: modern erschlossene Rad- und Wanderwege, eine Kneipe, ein Weiher mit Anglerhütten, ein frisch saniertes Bürgerhaus, eine Feuerwehr, ein Sportplatz sowie einige Vereine. Dorfgemeinschaft gibt es hier noch. Es sind vor allem die engagierten Menschen, die Kirchweiler ein freundliches Gesicht geben.

So kümmert sich Anita Adams ehrenamtlich um die kleine Bücherei an der Kirche und gemeinsam mit dem Rentner Erwin Görgen stellt sie gerade alles für eine Dorfchronik im großen Stil zusammen. Dafür recherchieren und tüfteln sie schon seit fast 15 Jahren. Seit mehr als 10 Jahren engagiert sich Mechthild Hammes im Rahmen der Bürgergemeinschaft für die Senioren im Ort. Ob Kaffeekränzchen, Grill-Nachmittage oder Karnevalsveranstaltungen – für die Senioren in Kirchweiler sind sie immer die Highlights.