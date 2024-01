Die Trippstadter Straße in Hochspeyer

per Mail teilen

Ein Film von Jennifer Lindemann



Hochspeyer liegt im Süden von Reinland-Pfalz, im Landkreis Kaiserslautern. Die Ortschaft ist ein anerkannter Fremdenverkehrsort. Die Jugendherberge von Hochspeyer liegt idyllisch mitten im Wald und lädt Touristen ein, die Gegend zu erkunden.

Zur Jugendherberge führt die Trippstadter Straße, eine der längsten Straßen im Ort. Sie ist eine lebendige Straße mit den unterschiedlichsten Geschäften. In einem der Geschäfte steht eine Neunzigjährige hinter dem Tresen; jeden morgen um 7:30 Uhr schließt sie es auf. Es gibt Elektrogeräte, Geschirr und alles Mögliche für den Haushalt.

Fast gegenüber ist das Früchteparadies. Neben regionalen Produkten kochen sie selbst Gemüse ein, verarbeiten Obst zu Marmelade und stellen BBQ-Saucen her, ihre Verkaufsschlager. Außerdem gibt es jeden Monat ein neues Rezept. Eine andere Firma unterhält Geschäftsbeziehungen in die ganze Welt. Sie stellen Fitnessgeräte her. Ihre Ergometer sind von Afrika über Südamerika bis Nordamerika zu finden. Sie werden von einem ehemaligen Bundestrainer des Kanu-Rennsports entwickelt.