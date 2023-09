Sonnenblumenöl ist das zweitbeliebteste Speiseöl in Deutschland. Viele Landwirte sind im Jahr 2021 beim Anbau von Sonnenblumen eingestiegen. Sie haben den Schritt in die Nische gewagt. 2022 wurden in Rheinland-Pfalz 1000 Hektar Sonnenblumen angepflanzt – mehr als doppelt soviel wie im Jahr zuvor.

Die verdoppelte Anbaufläche gilt als eine Folge des Ukrainekriegs. Seit 2022 baut auch Landwirt Klaus Krup aus Bad Breisig die gelben Pflanzen an. Sonnenblumen passen gut in die Fruchtfolge seiner Äcker. Und aus den Kernen lässt sich zum Beispiel Sonnenblumenöl produzieren. Sonnenblumenöl – ein echter Allrounder Das Öl kann sowohl für kalte als auch für warme Speisen verwendet werden. Außerdem enthält es im Vergleich zu anderen Speiseölen sehr viel Vitamin E. Grundsätzlich soll Sonnenblumenöl nur in Maßen eingesetzt werden, rät Ernährungsexpertin Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale. Sonnenblumenöl ist in Deutschland gefragt SWR So lagert man Sonnenblumenöl richtig Und sie hat noch einen Tipp zur richtigen Lagerung: Dunkel und kühl sind die Stichworte. "Deswegen gibt es bei Ölen auch oft diese dunklen Glasflaschen, damit sie lichtgeschützt sind. Ansonsten sollte ich die auf jeden Fall in einem dunklen Raum aufbewahren, wo es kühl ist." Die Sonnenblume hat aber noch mehr Vorzüge. Aus den Blütenblättern kann man Tee produzieren. Und Sonnenblumenkerne passen auch gut als Topping zum Salat oder ins Müsli. Hier gilt auch: nur in Maßen. Sonnenblumenanbau im Vergleich Trotz des gestiegenen Anbaus von Sonnenblumen im Jahr 2022 – sind die leuchtenden Pflanzen insgesamt eher ein Nischenprodukt in Rheinland-Pfalz. Im Vergleich ist der Anteil nämlich gering. Den 1000 Hektar gepflanzter Sonnenblumen, stehen zum Beispiel 215.000 Hektar Getreideanbau in Rheinland-Pfalz gegenüber.