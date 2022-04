Schweinefilet-Spieße auf Honigmelonen-Schinken-Gratin mit Tomatensalat

Ein Rezept von Markus Plein

6 marinierte Schweinefiletspieße

1/2 Honigmelone

1 Banane

150 g Kochschinken

150 g geriebener Emmentaler Käse

1 Becher Schmand

6 Tomaten

1 Bund Frühlingszwiebeln

150 g grüne Oliven entkernt

Salz, Pfeffer Currypulver, Chilipulver, getrockneter Thymian

Butter, Olivenöl

Traubenessig

Portionen: 3

Die Honigmelone entlang des Strunks aufschneiden, halbieren. Die Kerne mit Hilfe eines Löffels entfernen. Die halbe Honigmelone dann längs in vier Stücke teilen. Mit dem Messer am Rand der Stücke entlang fahren, nicht zu nah an der Schale entlang schneiden, da das Fruchtfleisch dort oft noch recht hart ist. Dann das Fruchtfleisch in Stücke schneiden.

Die Banane in Scheiben schneiden, den Kochschinken in feine Streifen. Alles zusammen vermengen, einem Becher Schmand dazu geben. Abschmecken mit Salz, Pfeffer, Curry- und Chilipulver. Nun die Mischung in eine Auflaufform geben. Den geriebenen Emmentaler darauf verteilen.

In einem vorgeheizten Ofen bei 180 Grad ca. 20 Minuten überbacken. Das Gratin sollte goldgelb aussehen.

Tomatensalat mit Oliven

Tomaten vierteln, Kerngehäuse entfernen, dann in größere Würfel schneiden. Oliven halbieren. Frühlingszwiebeln schälen und in feine Scheiben schneiden. Alles in eine Schüssel geben und mischen. Eine Salatmarinade fertigen aus Olivenöl und Traubenessig. Abschmecken mit Salz, Pfeffer, Chilipulver.

Marinierte Schweinefilet Spieße

Pfanne heiß werden lassen. Die marinierten Spieße mit Salz, Pfeffer von beide Seiten würzen und in Butter von beide Seiten braten.

