Butter ist ein wertvolles Grundnahrungsmittel und mehr als nur eine Unterlage: Aufgepeppt als "Butterboard"“ –als Butter-Brotzeit – hat sie ihren Auftritt als trendiges Partyfood.

250 g Butter

Salz

getrocknete Tomaten

Pinienkerne

Kresse

Kurkuma-Gewürzmischung

1. Die zimmerwarme Butter mit etwas Meersalz in einem Mixer aufschlagen. Hier für eignet sich am besten Süßrahmbutter, genauer: irische Butter. Anschließend die Butter in Wellenform auf ein Brotzeitbrett streichen.

2. Eine Handvoll getrocknete Tomaten und Pinienkerne darüber streuen. Als gelben Farbtupfer etwas Kurkuma-Gewürzmischung darüber rieseln. Schließlich Kresse als Topping darauf geben.

3. Mit Weißbrot als Partysnack servieren.

