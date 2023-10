Mein Tier und ich - Ihre persönliche Geschichte in der Landesschau

per Mail teilen

Wir freuen uns auf Ihre ganz persönliche Geschichte, die Sie mit Ihrem Tier verbindet. Erzählen Sie uns von Ihrer individuellen Beziehung zu Ihrem besonderen tierischen Liebling. Die Besonderheit kann an dem Ort oder den Umständen Ihrer ersten Begegnung liegen. Oder in den Emotionen, die diese Mensch-Tier-Beziehung prägen. Oder auch in den ungewöhnlichen Fähigkeiten Ihres Tieres. Ob Hund, Katze, Maus oder Koi, Papagei, Chinchilla – uns interessieren alle diese Geschichten.

Vielleicht gibt es ja dann schon bald auch einen Landesschau-Film mit Ihnen und Ihrem Tier so wie diesen:

So kann uns Ihre Geschichte erreichen

Bitte geben Sie Ihre persönlichen Daten in unser Kontaktformular ein, damit wir bei Interesse mit Ihnen in Verbindung treten können. Beschreiben Sie im Feld "Ihre Nachricht" kurz Ihre Geschichte. Dann melden wir uns gegebenenfalls bei Ihnen, damit wir uns besser kennen lernen.