Sie hatte das Alleinsein satt. Gordana Andrejic, beruflich sehr erfolgreich und Langzeit-Single, suchte und fand über eine Dating-App ihre vermeintlich große Liebe: US-Soldat, alleinerziehender Vater, in Leonberg stationiert und gerade auf Auslandseinsatz. Was sie damals nicht ahnte: „Harris“ hatte es auf ihr Geld abgesehen. Er brachte sie aber nicht nur um ihr gesamtes Vermögen, sondern missbrauchte die gutgläubige Frau sogar als Drogenkurier, was zu allem Unglück aufflog. Heute noch hat Gordana Andrejic an den Folgen des Erlebten zu leiden. Im Studio erzählt sie, wie es passieren konnte, dass sie „aus Liebe“ in die Falle tappte und wie sie es schafft, wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen.