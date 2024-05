Tonnenschwerer Stein auf mysteriöse Weise wieder aufgetaucht

Martin Hahn ist Personaltrainer. Für ihn ist es ein Traumjob, so kann er anderen Menschen zu ihren individuellen Traumkörpern verhelfen. Er selbst hat einen harten Weg zu seinem Traumkörper hinter sich. Als Kind war er stark übergewichtig, in der Jugend magersüchtig. Schließlich wird er erfolgreich im Bodybuilding. Auch seine Freundin Celina Schulz ist Fitnesstrainerin und arbeitet mit viel Disziplin an ihrem Körper. Wie das Fitnesspaar ihren Alltag zwischen Training und Kalorien lebt und woran viele ihre Kunden scheitern, das erzählt das Metzinger Paar in der Landesschau.