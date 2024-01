Bruschetta und Tomaten-Relish

per Mail teilen

Tomaten sind ein Tausendsassa: Zwei Varianten, beide auf Brot, gibt’s heute.



Zubereitungszeit: 1 Stunde Rezeptautor/Rezeptautorin: SWR4 Moderatorin Corinne Schied

Für das Relish:

350 g feste Tomaten

1 weiße Zwiebel

1-2 TL braunen Zucker

40 ml weißer Balsamico

1 gelbe Paprika

1 Stück Ingwer

1 Biozitrone, Abrieb

Olivenöl

Salz und Pfeffer

Paprikapulver

Basilikum

Parmesan, gehobelt

Für die Bruschetta:

500 g feste Tomaten

1 Handvoll Blattpetersilie

1 Prise Salz und Pfeffer

2-3 Zehe Knoblauch

2-3 TL Olivenöl

Weißbrot, getoastet oder geröstet

Zubereitung

Für das Tomaten-Relish Tomaten entkernen, zuerst in Streifen schneiden, dann, wie die Zwiebel auch, würfeln. Den Ingwer schälen und sehr klein schneiden. Die Paprika ebenfalls in Streifen und dann in Rauten schneiden.

Einen Topf erhitzen, Olivenöl hinzugeben und die Zwiebeln, den Ingwer, die Paprika mit dem Zucker kräftig anbraten, sodass Röstaromen entstehen. Den Zucker und die Tomaten dazugeben, mit dem hellen und dunklen Balsamico ablöschen, salzen, pfeffern und etwa drei Minuten köcheln lassen. Die Tomaten sollten ihre Form behalten.

Für die Bruschetta die Tomaten entkernen, in Streifen und dann in Würfel schneiden. Knoblauch und Petersilie sehr klein schneiden. In einer Schüssel alles zusammen mit Olivenöl vermischen, salzen und pfeffern.

Die Brotscheiben rösten oder toasten und sofort servieren. Auf das Relish etwas Parmesan hobeln.

Tipp: Wenn Sie die Bruschetta erst später servieren, unbedingt erst kurz vorher salzen!

