Risotto mit Trauben und Tomme-Käse

Portionen: 4 Koch/Köchin: Foodbloggerin Kerstin Getto Rezeptautor/Rezeptautorin: Foodbloggerin Kerstin Getto

Zutaten:

250g Trauben (kernlose, grüne und blaue)

3 EL Butter

1 kleine Zwiebel

300 g Risottoreis

200 ml Weisswein

600 ml Gemüsebrühe

80 g geriebener Comté

150 g Tomme

4 EL Tresterbrand

Salz, Pfeffer

1 kleiner Gugelhupf, Elsässer, herzhaft mit Speck und Käse

Trauben halbieren und in einem Esslöffel Butter sanft dünsten, aus dem Topf nehmen. Zwiebel fein schneiden und im selben Topf anschwitzen, Reis zugeben, glasig anbraten und mit dem Wein ablöschen. Unter ständigem Rühren einkochen lassen. Dann heiße Brühe nach und nach zugiessen und einrühren.



Inzwischen den Gugelhupf in ein Zentimeter große Croutons schneiden und in einer beschichteten Pfanne mit einem Essläffel Butter knusprig ausbacken und auf Küchenpapier abtropfen lassen.



Trauben, geriebener Comté und ein Esslöffel Butter unter den Risotto mischen. Mit Tresterbrand, Salz und Pfeffer abschmecken. Tomme auf dem Risotto anrichten. Mit Kougelhupfcroutons bestreut servieren. Dazu passt ein feiner Salat aus jungem Löwenzahn und Feldsalat.

