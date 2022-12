Original schwäbische Spätzle

Zutaten:

5 Eier

500 g Mehl

Salz

Butter

Die Eier in eine Rührschüssel geben und mit einem Knethaken gut verrühren. Eine Prise Salz dazugeben. Nach und nach das Mehl dazugeben. Dabei sorgfältig rühren bis der Teig glatt ist. Währenddessen reichlich Salzwasser in einem Topf zum Kochen bringen. Den Teig nun mit einem Spätzlehobel oder einer Presse in das kochende Wasser geben. Sobald sie oben schwimmen, die Spätzle mit einem Schaumlöffel abschöpfen und in eine vorgewärmte Schüssel geben.

Ein paar Butterflocken untermischen und fertig sind die original schwäbischen Spätzle.

