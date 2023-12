Maronen lecker zubereitet

1. Die Maronen eine Stunde in kaltes Wasser eingelegen.



2. Danach die Maronen kreuzweise an der gewölbten Seite anschneiden. Dabei ist wichtig, dass nicht nur die Schale, sondern auch die darunter liegende Samenhaut leicht angeritzt wird. So verhindert man, dass die Maronen im Backofen aufplatzen.



3. Nun die Früchte mit der eingeritzten Spitze nach oben auf dem Backblech verteilen und im vorgeheizten Backofen bei 200°C 15-20 Minuten rösten. Es hilft, das befüllte Blech vorher mit Wasser zu besprenkeln, dann lassen sich Schale und Samenhaut leichter von der Frucht trennen.



4. Butter und Salz daraufgeben. Fertig!

1. Esskastanien eignen sich auch sehr gut als Beilage. Sie sind besonders stärkehaltig und ein perfekter Kartoffelersatz. Auch beim Kochen müssen die Maronen zu Beginn kreuzweise angeschnitten werden. Nicht vergessen: Bis zum Fruchtfleisch schneiden!



2. Danach werden die Maronen für 20 Minuten in gesalzenes, kochendes Wasser gegeben. Sobald die Einkerbungen weit aufplatzen, sind die Esskastanien fertig.



3. Abkühlen lassen und wieder von Schale und Samenhaut befreien. Dann können sie zu herzhaften und süßen Gerichten weiterverarbeitet werden.