Schwarzwald: Ruhesuchende Touristen vs. Motorradlärm

"Wenn du Motorrad fährst bist du halt einfach immer mit coolen Leuten zusammen, was kann es Schöneres geben?", sagt Karin Birkel aus Schramberg. Sie ist leidenschaftliche Motorradfahrerin und ein Organisationstalent. Beides kombiniert mit einer gehörigen Portion Mut ist die junge Frau mit fast 60 nochmal richtig durchgestartet und hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Was sie will: anderen Mut machen und einen guten Fußabdruck hinterlassen... mehr...