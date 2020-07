Danny Wuenschel, Countrystar aus Hemsbach

Danny Wuenschel aus Hemsbach war 2017 beim German Rock und Pop Award „bester Country-Sänger“ mit der „besten Country Band“ und dem „besten Country Album“. Sein letztes Album hat er in Nashville, Tennessee, aufgenommen. Country in Hemsbach? Reporterin Annette Krause zeigt, dass auch diese uramerikanische Musik ihren Platz in der badischen Provinz hat.