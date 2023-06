Inge und Klaus leben in einer Mini-Wohnung mit gerade einmal 2 Zimmer auf knapp 70 qm in Fellbach. Wohnen, schlafen und Besuch empfangen ist jedoch kein Problem. Das Paar lebt seit genau 12 Jahren so und will es auf keinen Fall mehr anders. Jedes Stück erzählt eine Geschichte, nichts sieht hier unordentlich aus, alles ist durchkomponiert, wie in einem kleinen Museum.