11 Dinge, die man in Hohenlohe gemacht haben muss

4. BLOOTZ ESSEN: In Baden ist es der Flammkuchen, in Schwaben die Dinnete und in Hohenlohe der Blootz. Alles dasselbe oder doch ganz anders? Um sich selbst eine Meinung zu bilden, welche Hefeteig-Kuchenspezialität die beste ist, muss man natürlich auch Blootz probieren! Meist an einem Abend pro Woche laufen in vielen Hohenloher Gaststätten die Öfen heiß und ein Blootz nach dem anderen wandert in die Mägen der Gäste.

SWR Foto: Stefanie Czaja