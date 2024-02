Eine Woche im Fasnachtsdorf Malsch: Der Zugmarschall

Nach einer katastrophalen Saison – 18 Spiele ohne Sieg – gibt es für das American-Football-Team der Stuttgart Surge nur ein Ziel: die Playoffs! Um in der neuen Saison die Nr. 1 der Liga zu werden, hat Manager Suni Musa einen kühnen Plan: Mit über 50 neuen Spielern und einem renommierten Trainer greift er an. Der Druck ist riesig, die Angst vor der Niederlage immer mit auf dem Platz. Über seine Rolle als Manager des Footballclubs und von den Höhen und Tiefen des Teams berichtet Suni Musa in der Landesschau.