3. DIE LÄNGSTE GEDECKTE HOLZBRÜCKE EUROPAS ÜBERQUEREN: In Bad Säckingen, direkt am Rhein gelegen, verbindet eine 203,7 Meter lange Holzbrücke das kleine deutsche Städtchen mit der Gemeinde Stein in der Schweiz. Es ist die längste gedeckte Holzbrücke in ganz Europa. Und wenn Sie schon einmal vor Ort sind, machen Sie doch noch einen Abstecher zum Wahrzeichen der Stadt - das sagenumwobene Fridolinsmünster (hinten im Bild).