Die kleine Weinbaugemeinde Gau-Weinheim am Fuße des Wißbergs im rheinhessischen Landkreis Worms-Alzey hat eine Wehranlage aus dem Mittelalter. Das ist eigentlich nichts Besonderes, da gibt’s ja einige. Aber ein pfiffiger Gau-Weinheimer hat herausgefunden, dass der Turm dieser Anlage schiefer ist als alle anderen „bekannten“ schiefen Türme. Und deshalb ist die kleine Gemeinde jetzt weltberühmt, denn das Bauwerk ist tatsächlich der schiefste Turm der Welt.

Wie kann das sein?

Der offiziell schiefste Turm der Welt ist seit einigen Jahren nicht mehr der in Pisa. Der Turm von Pisa hat nämlich lediglich eine Neigung von 3,97 Grad nach Süden. Im ostfriesische Suurhusen steht ein Turm, der schon schiefer ist, mit einer Neigung von 5,19 Grad. In Dausenau an der Lahn beeindruckt ein mittelalterlichem Stadtturm mit einer Neigung von 5,22 Grad.

Bei dem Turm in Rheinhessen geht allerdings noch mehr: 5,4277 Grad. Das ist ein absoluter Rekord.

Ausflugsrepoorter: Marius Zimmermann