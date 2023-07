Der Karlsruher Grat

per Mail teilen

Markus Bundt ist mit dem Wegewart Robert Schneider vom örtlichen Schwarzwaldverein auf dem Premiumwanderweg Karlsruher Grat unterwegs. Ein anspruchsvoller Wanderweg mit dem einzigen alpinen Klettersteig im Nordschwarzwald.

Allgemeines zum Karlsruher Grat

Der Genießerpfad Karlsruher Grat ist ein Premium- und Rundwanderweg (Tageswanderung) und gut mit dem ÖPNV erreichbar. Die abwechslungsreiche Rundwanderung führt durch die Nationalparkregion Schwarzwald und bietet wunderschöne Ausblicke auf das Mühlendorf Ottenhöfen, in das Gottschlägtal, das Achertal, zur Hornisgrinde, den höchsten Berg im Nordschwarzwald und bis in die Rheinebene und die Vogesen.

Ein Highlight sind die Edelfrauengrab-Wasserfälle. Den Namen verdanken sie einer natürlichen Auskolkungshöhle, in der laut einer Sage eine Edelfrau ihr Ende fand. Die Wasserfälle fallen über 45 Meter und über mehrere Kaskaden.

Eine Besonderheit des Weges ist die Möglichkeit am Karlsruher Grat einen Klettersteig am 400 Meter langen Felsgrat in die Wanderung zu integrieren. Wem nicht nach dem alpinen Klettererlebnis zu Mute ist, kann einfach weiter dem Genießerpfad folgen und den Klettersteig umgehen.

Die Route

Rundwanderung: 12,5 km

Gehzeit: 4,5 Std.

Höhenmeter: auf 664 hm/ ab 664 hm

Schwierigkeitsgrad: schwer

Start: Kurgarten/Bahnhof Ottenhöfen im Schwarzwald

PKW: kostenfreie Parkplätze am Kurgarten/Bahnhof

ÖPNV: Ortenau-S-Bahn, Achern - Ottenhöfen, stündlich oder mit dem Bus aus anderen Richtungen

Anfahrtsbeschreibung:

Von der Autobahn A5 kommend: Abfahrt Nr. 53 Achern, dann links abbiegen Richtung Schwarzwaldhochstraße und Ottenhöfen. Nach 15 Kilometern erreichen Sie Ottenhöfen.