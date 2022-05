Süßkartoffel-Spargel-Curry

per Mail teilen

Petra Bühler kombiniert Spargel mit kräftigen Gewürzen, wie Curry und Kreuzkümmel. Dazu gesellen sich Süßkartoffeln und Kokosmilch. Wunderbar cremig und köstlich.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Portion: Kcal: 715 kcal, KJ: 2980 E: 18 g, F: 43 g, KH: 64 g Koch/Köchin: Petra Bühler

Zutaten

Für das Curry:

1 Zwiebel

1 EL Pflanzenöl

600 g Süßkartoffeln

1 TL Currypaste (rot, aus dem Glas; Asialaden alternativ Currypulver)

2 EL Tomatenmark

1 EL Currypulver

0,5 TL Zimt, gemahlen

0,5 TL Kreuzkümmel, gemahlen

250 ml Gemüsebrühe

400 ml Kokosmilch (aus der Dose)

etwas Salz

400 g Spargel, grün

240 g Kichererbsen (aus der Dose)

etwas Speisestärke (nach Belieben)

Für die Parmesan-Hippen:

100 g Butter, weich

1 Ei (Größe M)

1 Eiweiß (Größe M)

70 g Mehl

50 g Parmesan (geriebenen)

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Cayennepfeffer

etwas Schwarzkümmel (nach Belieben)

Zubereitung

1. Zwiebel abziehen und in Würfel schneiden. In einer Pfanne Pflanzenöl erhitzen. Die Zwiebelwürfel darin anbraten.

2. Süßkartoffeln schälen, abbrausen, abtropfen lassen und in Würfel schneiden.

3. Inzwischen Currypaste (alternativ durch Currypulver ersetzen), Tomatenmark, Currypulver, Zimt und Kreuzkümmel in den Topf geben und unter Rühren mit andünsten.

4. Mit Brühe und Kokosmilch ablöschen. Süßkartoffelwürfel und Zwiebeln zugeben, mit etwas Salz würzen, ca. 15 Minuten offen köcheln lassen, bis die Süßkartoffeln gar sind, aber noch leichten Biss haben.

5. Währenddessen grünen Spargel im unteren Drittel schälen, evtl. holzige Enden großzügig abschneiden.

6. Spargel schräg in etwa 5 cm lange Stücke schneiden. In wenig kochendem Salzwasser zugedeckt bissfest dünsten. Nach Belieben in eisgekühltem Wasser abschrecken und abtropfen lassen.

7. Für die Parmesan-Hippen den Backofen auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.

8. Butter in eine Rührschüssel geben, mit den Schneebesen des Handrührgerätes schaumig schlagen. Ei und Eiweiß nacheinander gründlich unterrühren.

9. Mehl, Parmesan, etwas Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer mischen, kurz unterrühren.

10. Die Masse z. B. mit einer Palette gleichmäßig dünn auf dem Blech verteilen. Mit Schwarzkümmel bestreuen.

11. Blech in den heißen Backofen schieben. Parmesan-Mischung im Ofen etwa 5 Minuten hellbraun backen.

12. Das Backblech aus dem Backofen nehmen, auf ein Kuchengitter stellen. Parmesanplatte etwas abkühlen lassen.

13. Inzwischen Kichererbsen in ein Sieb geben, kalt abbrausen, abtropfen lassen.

14. Kichererbsen zum Curry geben. Alles nochmals sacht aufkochen, 3–5 Minuten erhitzen und köcheln lassen. In den letzten 1–2 Minuten den Spargel vorsichtig untermischen und mit erhitzen.

15. Das Gemüsecurry nach Belieben mit etwas angerührter Stärke abbinden. Mit Salz, Pfeffer und Curry abschmecken.

16. Parmesanplatte in Stücke brechen. Curry und Parmesan-Hippenstückchen anrichten.

Tipp: Den Sud der Kichererbsen unbedingt aufbwahren und evtl. einfrieren. ideal für vegane Mayonnaisen und Mousse.

Übersicht aller SWR Rezepte