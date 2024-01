Mit dieser klassischen Süßspeise werden sie auf Dessertwolke sieben schweben! Fluffig, luftig, duftig, lecker. Die Früchte sind variabel, je nach Saison und innerhalb von 30 Minuten haben Sie ein Dessert gezaubert. Einfach perfekt. Ein Wölkchen Glück, ein Hochgenuss!

Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück: Kcal: 202, KJ: 850, E: 7 g, F: 6 g, KH: 28 g; Koch/Köchin: Christina Speißer-Eberhardinger

Zutaten:

1/2 Vanilleschote

25 g Butter

500 g Rhabarber

120 g Zucker

500 g Erdbeeren

7 Eiweiß (Größe M)

1 Prise Salz

2 Eigelb (Größe M)

20 g Mehl (Type 405)

Salzburger Nockerln mit Rhabarber und Erdbeeren SWR SWR -

Hinweis: Für ca. 6 Personen

1. Den Backofen auf 220°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die halbe Vanilleschote der Länge nach mit einem Messer halbieren und mit dem Messerrücken das schwarze Vanillemark aus den Hälften herauskratzen. Die Butter flüssig werden lassen und in einer Auflaufform gleichmäßig verteilen. Den Rhabarber putzen, schälen, in Scheiben schneiden und mit 20 g Zucker bestreuen. Die Erdbeeren waschen, abtropfen lassen, entstielen, in Viertel schneiden, mit den Rhabarberstücken vermischen und die Früchtemischung in der vorbereiteten Auflaufform gleichmäßig verteilen.

2. Das Eiweiß mit dem übrigen Zucker (100 g) und dem Salz zu einem festen Schnee schlagen.

3. Das Eigelb mit dem Vanillemark und dem Mehl zum Eischnee geben, kurz unterheben, die Masse in großen Nocken auf der Rhabarber-Erdbeermischung in der Auflaufforn gleichmäßig verteilen und im Backofen auf unterster Schiene ca. 9 Minuten goldbraun backen.

4. Die Salzburger Nockerln nach dem Backen mit Puderzucker bestreuen und noch warm servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte