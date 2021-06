Mürbeteig plus Rhabarber plus Schmandcreme plus ganz viel Streusel und zum Vorschein kommt ein saftiger Rhabarberkuchen. Wärmste Nachbackempfehlung!

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Zubereitung: 2 Stunden

Kühlzeit für den Mürbteig: mind. 2 Stunden (am besten über Nacht)

Backzeit: : 12-14 Minuten + 60 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück: Kcal: 420, KJ: 1760, E: 6 g, F: 24 g, KH: 45 g; Rezeptautor/Rezeptautorin: Robert Schorp Zutaten Für Boden und Rand: 200 g kalte Butter

100 g Zucker (oder Puderzucker)

1 Prise Salz

1 Eigelb (Größe M)

300 g Weizenmehl (Type 550)

1 TL Backpulver (gestrichen)

etwas Butter und Mehl für die Form

Für die Streusel: 60 g kalte Butter

60 g Zucker

1 Prise Salz

1 TL Bio-Zitronenschale

90 g Weizenmehl (Type 550)

Für den Belag: 1 kg Rhabarber

100 g süße Brösel (z. B. zerbröselter Löffelbiskuits, Zwieback)

140 g Butter

240 g Zucker

5 Eier (Größe M)

250 g Schmand

30 g Weizenmehl (Type 550)

1 TL gemahlener Zimt

Zubereitung Hinweis: Für 12 Stück 1. Für den Mürbeteig Butter, Zucker und Salz in einer Rührschüssel verkneten. Eigelb kurz unter die Buttermasse rühren. Mehl und Backpulver mischen, über die Buttermasse sieben. Alles rasch glatt verkneten. 2. Den Mürbeteig zu einem flachen Rechteck formen, zugedeckt im Kühlschrank mindestens 2 Stunden, besser über Nacht, ruhen lassen. 3. Für die Butterstreusel Butter, Zucker, Salz und Zitronenschale kurz vermischen. Das Mehl übersieben und alles zu Streusel verkneten. Kühl stellen. 4. Den Backofen auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Etwa Hälfte des Mürbeteigs auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa ½ cm dünn ausrollen. Den Rand einer Springform (Ø 26–28 cm) auflegen und den Boden rund ausschneiden. 5. Den Formboden fetten und mit Mehl fein ausstäuben. Den ausgeschnittenen Teig auf den Formboden legen, mehrfach mit einer Gabel einstechen. Eventuell übrige Teigreste kurz zusammenkneten, kühl stellen. Den Springformrand um den Boden schließen. 6. Den Boden im heißen Backofen etwa 12–14 Minuten vorbacken. Form auf ein Kuchengitter setzen, auskühlen lassen. 7. Währenddessen Rhabarber putzen, waschen und würfeln. 8. Den übrigen Teig auf wenig Mehl ca. ½ cm dünn ausrollen. Den Rand der Form fetten, mit dem Teig auslegen. Brösel auf dem Teigboden verteilen. 9. Für den Belag die Butter schmelzen. 140 g Zucker, Eier, Schmand und Mehl glatt verquirlen. Die flüssige Butter untermixen. 10. Rhabarber, übrigen Zucker und Zimt mischen und in die Form geben. Den Schmandguss angießen und die Streusel auf der Füllung verteilen. 11. Den Kuchen bei gleicher Temperatur im heißen Backofen ca. 60 Minuten goldbraun backen. 12. Form aus dem Ofen nehmen, auf ein Kuchengitter setzen. Den Kuchen in der Form vollständig auskühlen lassen. 13. Kuchen auslösen, auf eine Platte setzen und servieren. Das Rezept zum Ausdrucken! Übersicht aller SWR Rezepte