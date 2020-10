Portionen: 2 Zubereitungszeit: 20 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Vincent Klink Rezeptautor/Rezeptautorin: Vincent Klink

Zutaten:

1 Schalotte

1 EL Butter

ca. 400 ml Gemüsebrühe

150 g Polentagrieß (Maisgrieß)

500 g grüner Spargel

2 EL Olivenöl

etwas Salz, Pfeffer

1 Zweig Salbei

2 Stiele glatte Petersilie

100 g Gorgonzola

Polenta mit grünem Spargel und Gorgonzola SWR SWR - SWR

Für die Polenta Schalotte schälen und fein schneiden. In einem Topf mit Butter die Schalotte anschwitzen. Mit Brühe auffüllen und aufkochen. Unter stetigem Rühren langsam den Maisgrieß einrieseln lassen und bei geringer Hitze Polenta quellen lassen (Quellzeit ist abhängig von der Grießsorte, dazu Packungsangabe beachten).

Vom Spargel die trockenen Enden abschneiden und das untere Drittel schälen. In einer Pfanne mit Olivenöl die Spargelstangen ca. 5 Minuten von allen Seiten braten, mit Salz und Pfeffer würzen.

Salbeiblätter in Streifen schneiden, Petersilie fein hacken und unter die Polenta mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Gorgonzola in dünne Scheiben schneiden.

Polenta in tiefen Tellern anrichten, darauf die heißen Spargelstangen legen. Schnell die Käsescheiben darauf geben, sodass diese leicht schmelzen.

Übersicht aller SWR Rezepte