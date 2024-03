Ofenschlupfer mit Sauerkraut und Paprikawurst

Ludwig Heer vereint Brezeln, Sauerkraut, Speck und pikante Paprikawurst in einem Ofenschlupfer. Dazu gibt es einen frischen Chinakohlsalat mit Sauerrahm-Dressing.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Ludwig Heer

Zutaten

Für die Ofenschlupfer:

2 Brezeln, vom Vortag

1 Bund Petersilie, kraus

4 Stiele Majoran

2 Paprikawürste, z. B. Chorizo, Debreziner

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

100 g Frühstücksspeck (Bacon), in Scheiben

8 Champignons

60 g Butter

etwas Salz

etwas Pfeffer

200 g Sauerkraut, aus der Dose

4 Eier (Größe M)

120 g Sauerrahm

120 g Sahne

etwas Muskatnuss

20 g Emmentaler

Für den Salat:

1 Kopf Chinakohl, klein

1 Biozitrone

1 Bund Schnittlauch

0,5 Bund Dill

100 g Salat-Mayonnaise

100 g Sauerrahm

30 ml Weißweinessig

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Zucker

Zubereitung

1. Für den Ofenschlupfer die Brezeln in Würfel schneiden und im Ofen 5 Minuten bei 150 Grad Ober- und Unterhitze trocknen.

2. Petersilie und Majoran abbrausen, trockenschütteln und fein hacken. Die Paprikawürste in Würfel schneiden.

3. Zwiebel und Knoblauch abziehen und in Würfel schneiden. Den Speck (am besten tiefgefroren) in feine Würfel und die Champignons in Eckchen schneiden. Eine große oder 4 kleine Auflaufformen mit etwas Butter einfetten.

4. Zwiebel-, Knoblauch- und Speckwürfel zusammen mit den Champignoneckchen in der restlichen Butter andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

5. Die Speck-Champignonmasse mit Kräutern, Wurstwürfeln, Sauerkraut und Brezelwürfeln vermengen und in die Formen füllen.

6. Eier, Sauerrahm und Sahne verquirlen und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken und auf die Auflaufformen verteilen.

7. Den Käse fein hobeln oder reiben und auf die Ofenchlupfermasse streuen.

8. Ofenschlupfer, im Ofen bei 160 Grad Umluft, auf der mittleren Schiene, ca. 15 Minuten backen.

9. Inzwischen den Chinakohl der Länge nach vierteln, abbrausen, trockenschütteln, vom Strunk befreien und in feine Streifen schneiden.

10. Die Zitrone abbrausen und trockenreiben. Etwas Zitronenschale dünn abreiben. Zitrone halbieren und den Saft auspressen.

11. Schnittlauch und Dill abbrausen und trockenschütteln. Schnittlauch in Ringe schneiden, Dill grob hacken.

12. Mayonnaise, Sauerrahm, Essig, Zitronenabrieb, Zitronensaft, Schnittlauch und Dill verrühren und mit den Chinakohlstreifen mischen. Alles mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

13. Ofenschlupfer aus dem Ofen holen, kurz ruhen lassen und mit dem Chinakohlsalat anrichten und servieren.

