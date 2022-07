Griechischer Salat

per Mail teilen

Dieser griechische Salat ist schnell zubereitet und total lecker!

Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabrina Dürr

Zutaten

1 Zwiebel, rot

1 Salatgurke

3 - 4 Tomaten

1 gelbe Paprika

2 Zweige Oregano (alternativ getrocknet)

2 Zweige Thymian (alternativ getrocknet)

100 g Kalamata-Oliven

2 EL Weißweinessig oder 2 EL Zitronensaft

4 EL Olivenöl, nativ extra

Salz und Pfeffer

200 g Schafskäse

Zubereitung

1. Zwiebel schälen, halbieren und in Ringe schneiden. Salatgurke, Tomaten und Paprika waschen, putzen und in Stücke schneiden. Oregano und Thymian waschen, trockentupfen und Blätter abzupfen. Alle Zutaten mit den Oliven in eine Salatschüssel geben. Essig, Olivenöl, Salz und Pfeffer zugeben, gut vermischen und abschmecken.

2. Schafskäse zerbröseln und untermischen.

