Gefüllte Teigfladen mit Tomaten-Schafskäse-Dip

Serkan Güzelcoban hüllt Kartoffeln, Spinat und Schafskäse, in einen geschmeidigen Teig. Diese knusprig gebraten Teigfladen, auch Gözleme genannt, sind ein toller Imbiss.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: Kcal: 843; KJ: 3529; E: 29 g; F: 67 g; KH: 81 g Koch/Köchin: Serkan Güzelcoban

Zutaten

Für den Teig:

400 g Weizenmehl (Type 405)

0,5 TL Zucker

1 Pck. Trockenhefe

1 TL Salz

200 ml Wasser, lauwarm

Für die Füllung:

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

200 g Spinat

150 g Kartoffeln (vom Vortag)

4 EL Olivenöl

Pul Biber (alternativ Chilipulver, gemahlener Kreuzkümmel)

etwas Pfeffer

200 g Schafskäse

Für den Dip:

100 g Tomaten, getrocknet in Öl

150 g Schafskäse

100 g Frischkäse

4 Stiele Basilikum

etwas Salz

etwas Pfeffer

Außerdem:

etwas Weizenmehl (Type 405) zum Bearbeiten

3 EL Olivenöl zum Braten

Pürierstab

Zubereitung

1. Für den Teig das Mehl in eine Rührschüssel geben. Den Zucker mit Hefe und Salz untermischen. Das Wasser zum Mehl geben und alles mit den Knethaken des Handrührgerätes rasch zu einem Teig verkneten.

2. Den Teig in 4–8 Portionen teilen und zu Kugeln formen. Kugel mit einem Küchentuch abgedeckt ca. 20 Minuten gehen lassen.

3. In der Zwischenzeit Kartoffeln waschen, schälen und in Salzwasser ca. 15 Minuten garen, ausdampfen und abkühlen lassen (am besten bereits am Vortag zubereiten). Zwiebel und Knoblauch schälen, fein hacken. Den Salat waschen, trocken schütteln. Die gekochten Kartoffeln in Würfel schneiden. 2 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin andünsten. Kartoffeln zugeben und kurz mitbraten. Spinat in Pfanne geben, kurz andünsten und alles mit Pul Biber sowie Pfeffer würzen. Die Füllung beiseitestellen und abkühlen lassen.

4. Für den Dip Tomaten abtropfen lassen und würfeln. Mit Schafskäse und Frischkäse in eine Schüssel geben und mit dem Pürierstab cremig mixen. Basilikum waschen, trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und grob hacken. Blättchen unter den Dip rühren und Creme mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dip bis zum Servieren zugedeckt kalt stellen.

5. Die Hefekugeln auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu 4–8 dünnen Teigfladen ausrollen. Jeweils ein Viertel oder ein Achtel der Spinatfüllung auf eine Hälfte der Fladen geben, dabei ca. 2 cm Rand freilassen. Den Schafskäse zerbröckeln und darüber streuen. Die unbelegten Hälften über die Füllung klappen und die Ränder gut festdrücken.

6. In einer großen beschichteten Pfanne etwas Olivenöl erhitzen und jeweils eine Teigtasche darin von jeder Seite 2–3 Minuten goldbraun braten. Herausnehmen und beiseitestellen. Nacheinander die übrigen Teigtaschen braten.

7. Die Teigtaschen (Gözleme) mit Tomaten-Dip anrichten und servieren.

