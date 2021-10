Frankenstein-Marshmallows

per Mail teilen

Das Schaumgebäck schmeckt lecker und lässt sich super für verschiedene Süßigkeiten verwenden. Wir zeigen Ihnen wie sie daraus schaurig schöne Frankensteinfiguren machen können.

Zubereitungszeit: 20 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Stefanie Biedermann

Zutaten

Für die Frankensteins:

20 Marshmallows, weiß

20 Cake Pop-Stiele

250 g kleine grüne Schmelzdrops mit einem Geschmack von weißer Schokolade (auch Deco Melts genannt)

200 g Schokostreusel

40 Zuckeraugen

Außerdem:

1 höheres Gefäß oder ein hohes Glas

Zubereitung

Hinweis: Für 20 Stück

1. Die Marshmallows auf die Stiele stecken.

2. Die grünen Schmelzdrops nach Packungsanleitung in einer Schüssel schmelzen. Marshmallows vollständig in die grüne Schokolade tauchen. Im Anschluss in die Schokoladenstreusel tauchen.

3. Marshmallows kurz antrocknen lassen.

4. Für die Befestigung der Augen ein klein wenig geschmolzene Kuvertüre auftupfen, danach die Augen auf die Marshmallows setzen und trocknen lassen, am besten in einem höheren Gefäß oder in einem hohen Glas.

