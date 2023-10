Carpaccio mit Melonen-Gurken-Salsa

per Mail teilen

"Wer einen guten Braten macht, hat auch ein gutes Herz", wusste bereits der Dichter Wilhelm Busch. Diese Weisheit gilt heute immer noch. Mira Maurer zeigt, wie ein gelungener Braten auch im Sommer gut schmeckt.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Mira Maurer

Für den Tafelspitz:

1,5 kg Tafelspitz, ca. (vom Rind oder ein Bratenstück vom Schwein)

4 Knoblauchzehen

4 Stiele Rosmarin

3 Lorbeerblätter

Salz

Pfeffer

Für die Brotchips:

1 Knoblauchzehe

2 Stiele Petersilie

100 g Butter

Salz

Pfeffer

250 g Baguette

Für die Avocadocreme:

2 Avocado, reif (z. B. Hass oder Fuerte)

100 g Frischkäse

0,5 Bio-Zitrone, der Saft und abgerieben Schale davon

etwas Tabasco

Salz

Für die Salsa:

500 g Wassermelonen-Fruchtfleisch

2 Tomaten

1 Chillischote, rot

1 Salatgurke

1 Zwiebel, rot

0,5 Zitrone, Saft davon

Salz

Pfeffer

etwas Zucker, braun

3 EL Olivenöl

2 Stiele Minze

2 Stiele Basilikum

2,5 Stiele Wildkräuter, z. B. Löwenzahn, Pimpenelle

1. Am Vorabend Tafelspitz von Fett und Sehnen befreien. Knoblauch mit Schale andrücken. Rosmarin grob zerzupfen.

2. Butterschmalz erhitzen. Tafelspitz von allen Seiten anbraten.

3. Backofen auf 80 bis 100 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Knoblauch, Rosmarin und Lorbeer auf dem Boden eines Bräters verteilen. Tafelspitz darauf setzen und etwa 3-4 Stunden garen, bis das Fleisch eine Kerntemperatur von ca. 60 -65 Grad erreicht hat.

4. Inzwischen für die Brotchips Knoblauch abziehen und fein hacken. Petersilie ebenfalls fein schneiden.

5. Butter in einem Topf schmelzen lassen mit gehacktem Knoblauch, Petersilie, etwas Zitronenabrieb (von der Avocadocreme) sowie Salz und Pfeffer mischen.

6. Das Baguette in dünne Scheiben schneiden. In der Buttermischung wenden. Im Backofen auf der mittleren Schiene bei 200 Grad Ober- und Unterhitze ca. 10-15 Minuten goldbraun rösten. Am besten einmal wenden damit es gleichmäßig braun wird.

7. Für die für die Avocadocreme, die Avocado halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch aus der Schale lösen.

8. Fruchtfleisch in einen hohen Behälter geben. Mit Frischkäse, Zitronensaft, etwas Zitronenschale, Tabasco und Salz zu einer homogenen Masse pürieren.

Abdecken und kühlen.

9. Für die Salsa Melone, Tomaten, Chili, Gurke und Zwiebel putzen bzw. Schale abziehen und in sehr feine Würfel schneiden.

10. Olivenöl und Zitronensaft unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken und bis zum Servieren ziehen lassen.

11. Minze, Basilikum und Wildkräuter in feine Streifen schneiden und vor dem Servieren unter die Salsa geben.

