Wohin mit dem Laub?

Es ist Herbst und da fallen die Blätter. Auch im Garten kann so einiges an Blattmasse anfallen. Daher fragen wir wie jedes Jahr: was tun mit dem ganzen Laub aus dem Garten?

Laub - das Geschenk der Bäume Grundsätzlich sei gesagt, dass Laub kein Abfall ist. Laub ist wertvoller Rohstoff. Es versorgt den Boden mit wichtigen Nährstoffen und regt das Bodenleben an – die beste Voraussetzung für gesunde, widerstandsfähige Pflanzen. Deshalb sollten Sie das Laub nicht wegwerfen, sondern nutzen. Mulchschicht oder Kompost SWR SWR - Foto: Dorothée Panse Eine Decke aus Blättern auf den Beeten ist optimal: so wird der Boden im Winter geschützt, und Regenwürmer lieben die Blätter, genauso wie die vielen anderen Tierchen. Auch als Unterschlupf für Käfer und Co ist eine Blätterschicht wichtig. Im Frühjahr ist dann das meiste Laub zersetzt und hat seine Nährstoffe an den Boden weiter gegeben. So unterstützen Sie den natürlichen Kreislauf in Ihrem Garten! Tipp Häckseln Sie mit dem Rasenmäher die Blätter klein, dann geht die Verrottung noch schneller. Colourbox Was übrig bleibt vom Laub kommt auf den Kompost. Der Rasen sollte über den Winter möglichst frei gehalten werden. Damit die Blätter nicht verweht werden, können Sie sie mit Erde oder Kompost beschweren. Und bei ganz viel Laub? imago images Bildnummer: 0066588857 Falls Sie sehr viel Laub haben, schichten Sie einfach so viel möglich davon auf. Beim ersten Frost schrumpfen die Laub-Berge zusammen. Lassen Sie sie ruhig bis ins Frühjahr hinein liegen. Wenn Sie das Procedere Jahr für Jahr wiederholen, erhalten Sie mit der Zeit einen wunderbar lockeren, qualitativ hervorragenden Gartenboden. Manche Laubblätter kompostieren schlecht Linde, Birke, Obstbäume und viele andere Bäume eignen sich hervorragend zum Kompostieren. imago images Bildnummer: 0135687220 Schwerer geht es mit Eichen- und Walnussblätter: sie enthalten viele Gerbstoffe und verrotten langsamer. Allerdings lässt sich damit (mit mehr Zeit) ein saures Substrat herstellen - optimal für Rhododendren, Azaleen und Hortensien. Auch Platanenblätter und Blätter von Immergrünen verrotten sehr langsam, so dass sie auch nach einem Jahr noch hässlich braun in den Beeten liegen. Hier bleibt die Fahrt zur Grünanlage der effektivste Weg der Entsorgung! Rechen statt Laubsaugen SWR SWR - Bequem sind Laubpuster und Laubsauger natürlich schon. Uns liegt aber die Umwelt am Herzen und gerade dem Laubsauger fallen viele Kleintiere zum Opfer. Lassen Sie uns das Laub-Rechen daher sportlich sehen: gratis Kompost, gratis Workout an der frischen Luft! Auch die Nachbarn sind vielleicht dankbar und machen mit. Im Garten: James Foggin, Gärtner

Sendung am Mo. , 8.11.2021 16:05 Uhr, Kaffee oder Tee, SWR Fernsehen