Warum Laub so wichtig für das Ökosystem ist

Laub ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems: Es schützt, nährt, bietet Kleintieren Wohnraum und hilft, CO2 im Boden zu binden. Nutzen Sie es geschickt, können Sie außerdem Geld sparen.

Was hat Laub mit dem Klima zu tun?

Ganz viel. So bringt Laub zum Beispiel Nährstoffe in den Boden zurück. Das ist gut für die Pflanzen, aber auch für Mikroorganismen und Regenwürmer, durch die der Boden locker und aufnahmefähig wird. So kann er viel Wasser speichern. Und ein gesunder Boden, der Feuchtigkeit aufnehmen kann, ist der beste Schutz gegen Austrocknung in Hitzesommern, gegen Erosion und auch gegen Wasserschäden bei Starkregen, wie wir ihn in den letzten Jahren immer häufiger erleben.

Und ganz entscheidend: Humus (der vornehmlich aus verrottetem Laub besteht) bindet in Form von Kohlenstoff CO2 aus der Luft im Boden. Somit leistet Laub bzw. Humus im Boden tatsächlich aktiven Klimaschutz.

Wo überall im Garten kann ich Laub einsetzen?

1. Auf dem Kompost

Wird das Laub zum Kompostieren verwendet, hat man mehrere Vorteile - die sich auch positiv aufs Klima auswirken:



Der Kompost zersetzt sich gut und wird schön nährstoffreich. Selbst gemachter Kompost, also Dünger, schont Ressourcen. Industriell hergestellter Dünger hingegen muss produziert und transportiert werden. Außerdem spart man Geld - gerade in Zeiten einer Düngemittelkrise. Die Müllabfuhr wird entlastet.

2. Auf dem Rasen

Viele Rasenbesitzer entfernen das Laub vom Rasen. Tatsächlich würde er unter eine dichten Blätterdecke kaputt gehen. Daher unser Tipp: Häckseln Sie die auf dem Boden liegenden Blätter einfach klein, indem Sie mit dem Rasenmäher ein paar Mal darüber fahren. Denn fein zerkleinert schaden die Blätter dem Rasen nicht - im Gegenteil: Ihr Rasen wird weiterhin mit ausreichend Licht und Luft versorgt und bekommt außerdem neue Nährstoffe zugeführt.

3. In den Beeten

In die Beete kommen die ganzen Blätter einfach so, wie sie sind, ruhig als dicke Schicht. Über den Winter hinweg bietet das Laub den Pflanzen Frostschutz, im Frühjahr ist es dann größtenteils verrottet und hat somit seine Nährstoffe an die Pflanzen weitergegeben.

Übrigens: Laub bietet vielen Kleintieren Unterschlupf - zum Beispiel Igeln. Die können Sie unterstützen, indem Sie einfach in einer geschützten Ecke Ihres Gartens einen Laubhaufen anhäufeln und außen herum zum Schutz vor Regen etwas Reisig und Äste anbringen.