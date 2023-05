Was tun gegen Spam-Mails?

per Mail teilen

Leider ist der Großteil des weltweiten Mailverkehrs nicht von positivem Nutzen, sondern schädlich und gefährlich. Hier einige Tipps, wie Sie Spam-Mails erkennen und was Sie dagegen tun können.

Betrügereien per E-Mail passieren permanent und mit wechselnden Schwerpunkten. Zur Zeit sind vermeintliche Bank-E-Mails und E-Mails- oder SMS-Nachrichten von Paketdienstleistern ein Schwerpunkt.

Knapp die Hälfte (45,4% Stand Dez. 2021) des gesamten weltweiten Mailverkehres besteht aus Spam-Mails. In Deutschland wurden im Jan 2022 rund 20 Millionen erwünschte, legitime E-Mails pro Tag versendet und rund 30 Millionen Spam-Mails per Tag versendet (Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)

Spam-Mails ist der Überbegriff für unerwünschte Mails

Im einfachsten Fall handelt es sich um unerwünschte Werbe-Mails, die keinen direkten Schaden beim Empfänger anrichten, aber sie sind dennoch illegal, verbrauchen letztlich unnötig Energie und andere Ressourcen

Was ist eine Phishing-Mail?

Bei Phishing-Mails geht es den Absendern, die betrügerische, kriminelle Absichten haben, darum, Passwörter, Zugangsdaten zu Konten, Kreditkartendaten, Pins und TANs zu ergattern E-Mail

Was ist Spoofing?

Spoofing bezeichnet das Vortäuschen (Spoofing) einer anderen Identität beim E-Mail Versand. Spoofing wird für Angriffe wie Phishing oder zum Versand von Spam verwendet.

Was tun, wenn man eine E-Mails erhält, die nicht genau zugeordnet werden kann?

Niemals irgendwelche Links in der Mail öffnen

Keine Datei-Anhänge öffnen

Anbieter/Bank/Absender anrufen, aber nicht auf die Mail antworten

Absender als Spam-Mail markieren und E-Mail löschen

Weitere Informationen zum Thema:

www.verbraucherzentrale.de/phishingradar-aktuelle-warnungen

www.verbraucherzentrale.de/phishingmails-woran-sie-sie-erkennen-und-worauf-sie-achten-muessen

Im Studio: Andreas Reinhardt, Multimedia-Fachjournalist