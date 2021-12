Linderung bei trockenen Augen

per Mail teilen

Wenn Ihre Augen häufig tränen, liegt der Verdacht nahe, dass Sie trockene Augen haben. Was dann zu tun ist und warum Sie tatsächlich auch etwas tun sollten, erfahren Sie hier.

Fühlen sich Ihre Augen an, als wäre Sand zwischen Lid und Auge? Jucken oder brennen Ihre Augen häufig? Sehen Sie besonders seit Beginn der Heizperiode schlechter als sonst? Dann leiden Sie vermutlich unter trockenen Augen.

Gesunde Augen werden von ausreichend Tränenflüssigkeit geschützt. Ist davon zu wenig vorhanden oder reißt der Tränenfilm zu schnell ab, entstehen trockene Augen.

Medikamente und hormonelle Veränderungen können Ursache sein

Die Ursachen sind vielfältig: Erkrankungen an der Schilddrüse sowie Diabetes, Rheuma und Neurodermitis können trockene Augen begünstigen. Medikamente (Schlafmittel, Betablocker, Anti-Allergika, Schlafmittel) können eine Ursache sein. Bei vielen Betroffenen ist aber einfach aufgrund hormoneller Veränderungen im Laufe des Lebens nicht mehr genug Tränenflüssigkeit vorhanden, so dass besonders im Winter bei trockener Heizungsluft die unangenehmen Symptome auftreten.

Einfacher Test zur schnellen Diagnose

Ob Sie genug Tränenflüssigkeit im Auge haben, lässt sich durch einen einfachen Test beim Augenarzt herausfinden. Hierfür werden kleine Teststreifen in den Bindehautsack der äußeren Lidwinkel gehängt und beobachtet, wie schnell sich das Filterpapier verfärbt. Auch die Qualität des Tränenfilms kann beim Augenarzt gecheckt werden. Hier wird durch eine Spaltlampe überprüft, wann der Tränenfilm nach dem Lidschlag aufreißt.

Augentropfen und Salben verschaffen schnell Linderung

Je nachdem, wie stark die Symptome sind, gibt es unterschiedliche Therapiemöglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit sind frei verkäufliche, benetzende Augentropfen, die die Tränenflüssigkeit ersetzen. Die meisten Präparate enthalten Konservierungsmittel. In der Regel besser verträglich sind konservierungsmittelfreie Tropfen, die in Tropffläschchen verpackt sind oder in Einmal-Verpackungen.

Etwas stärker wirken Salben, die in den Bindehautsack eingebracht werden. Nach der Verwendung kann man allerdings schlecht sehen, so dass die Anwendung ausschließlich nachts erfolgen kann. Für Menschen, die sehr stark unter trockenen Augen leiden, gibt es seit einiger Zeit neue Augentropfen mit dem Wirkstoff Ciclosporin. Präparate mit diesem Wirkstoff sind verschreibungspflichtig.

Behandlung unbedingt erforderlich

Lassen Sie trockene Augen nicht unbehandelt. Die fehlende Tränenflüssigkeit kann auf Dauer zu Schäden am Auge führen. Wenn Ihre Beschwerden durch freiverkäufliche Medikamente aus der Apotheke sich nicht innerhalb weniger Tage lindern, sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt oder Ihrer Augenärztin über die richtige Behandlung.

Experte im Studio: Prof. Hansjürgen Agostini, Facharzt für Augenheilkunde