Toilette reinigen – so bleibt sie frisch!

Toilette putzen zählt noch immer zu den wenig beliebten Reinigungsaufgaben im Haushalt. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, das "stille Örtchen" frisch und hygienisch sauber zu halten.

Das Unappetitliche zuerst:

Meist befinden sich im Zahnputzbecher mehr Keime als rund um die Toilette. Grund dafür sind die glatten Oberflächen von Toilettenbecken und Toilettenbrille. Hier halten sich krankmachende Keime nur sehr schlecht.

Eine kritische Stelle ist die Unterseite des Toilettensitzes, weil sie beim einfachen Abwischend der Oberseite oft zu kurz kommt. Toilettenpapier ist auch nicht feuchtigkeitsdicht und so lässt sich eine Verunreinigung der Hände oftmals nicht vermeiden.

Dadurch und auch durch Händekontakt mit verunreinigten Gegenständen rund um die Toilette können Krankheitserreger über eine Schmierinfektion an die Hände anderer Menschen weitergegeben werden und so schließlich in deren Mund oder Verdauungstrakt gelangen und Infektionskrankheiten auslösen.

Entfernen Sie Gebrauchsspuren in der Toilette sofort

Gewöhnen Sie alle Toilettenbenutzer an den Einsatz der Toilettenbürste. Dadurch wird die Oberfläche regelmäßig vom sogenannten Biofilm gereinigt und die Kalkablagerung erschwert. Toilettensteine und Gels, die oftmals Sauberkeit und Hygiene suggerieren und nebenbei unsere Kläranlagen belasten, werden dadurch überflüssig.

Toilettenbürsten sollten aber nur die letzten Rückstände im Toilettentopf beseitigen. Warten Sie immer den Spülgang bei geschlossenem Deckel ab, sonst bleiben Papierstückchen und unliebsame Reste in der Bürste hängen und sie verschmutzt sehr schnell.

Weichen Sie Ihre Klobürste regelmäßig im Becken ein, während sich der WC-Reiniger in der Schüssel befindet. Beim anschließenden Spülgang wird die Bürste meist gleich mit gesäubert, was in aller Regel ausreicht.

Stärker verschmutzte Bürsten können über Nacht mit Hilfe von wenig Vollwaschmittel oder Reiniger für Geschirrspülmaschinen eingeweicht werden. Zusätzlich heißes Wasser verstärkt den Reinigungseffekt.

Bürsten mit Kunststoffbesatz verschmutzen schneller als Naturborsten oder Silikonbesatz. Bei Naturborsten ist es wichtig, dass der Besatz immer gut austrocknen kann. Silikonbürsten sind nahezu unverwüstlich, können sehr gut gereinigt werden, sind aber kein nachhaltiges Material.

Regelmäßig richtig reinigen

Verwenden Sie für die Reinigung rund um die Toilette immer ein separates Tuch. Hier hat sich die Farbe Rot bewährt - sie signalisiert gleichzeitig Vorsicht!

Die Tücher sollten mindestens bei 60°C waschbar sein, nach Gebrauch gut trocknen und öfter gewaschen werden.

Je nach Materialeigenschaft empfiehlt sich ein Viskose- oder Microfasertuch.

Verteilen Sie den WC-Reiniger mit Hilfe der Toilettenbürste im WC-Becken und bürsten Sie auch gründlich unter dem Rand. Anschließend lassen Sie den Reiniger einwirken, damit er seine Kalklösekraft entfalten kann.

Reinigen Sie dann, Toilettendeckel, Toilettenbrille und die Toilettenschüssel von oben nach unten und von außen nach innen mit einem Badreiniger. Beachten Sie hierbei vor allem die Unterseite des Toilettensitzes.

Zuletzt bürsten Sie das Toilettenbecken noch einmal gründlich und spülen durch.

Wichtig: Eine zusätzliche Desinfektion oder der Einsatz von stark chlorhaltigen oder ätzenden Reinigern sind bei einer normalen Verschmutzung nicht notwendig.

Tipps für den Toilettengang

Schließen Sie vor dem Abspülen immer den Toilettendeckel. Anschließend wird geöffnet und mit der Toilettenbürste die Restverschmutzung entfernt. Dann spülen Sie erneut. Der geschlossenen Deckel verhindert, dass krankmachende Erreger mit dem Sprühnebel im Raum verteilt werden.

Hände waschen ist Pflicht! Laut des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit in Bonn wäscht sich schätzungsweise nur jeder dritte Toilettenbesucher wirklich richtig die Hände. Es gilt: mindestens 30 Sekunden gründlich einseifen und unter fließendem Wasser abspülen. Es spielt dabei keine Rolle, ob das Wasser kalt oder warm ist.

Expertin: Bärbel Neher, Netzwerk Haushalt