Sommerzeit ist Partyzeit! Aber was machen die lieben Nachbarn, wenn wir so ausgelassen feiern? Eine gute Nachbarschaft macht viel Freude und Freunde, aber manchmal entstehen auch Ärger und Streit am Gartenzaun. Christoph Kehlbach von der SWR Redaktion Recht und Justiz weiß Rat.