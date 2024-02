Verkalkte Küchengeräte sehen nicht nur unschön aus, sie verbrauchen auch mehr Strom. Wasserkocher, Kaffeemaschine und Co. sollten also regelmäßig entkalkt werden. Mit diesen Tipps geht's ganz einfach!

Wasserkocher mit Milchsäure entkalken

Um den Wasserkocher zu entkalken, verwendet man am besten eine Milchsäurelösung. Dazu verdünnt man die Milchsäure im Verhältnis drei zu eins, gibt sie in den Wasserkocher, kurz einwirken lassen und danach den Kocher gründlich ausspülen. Das relativ unbekannte Mittel kann man in der Drogerie kaufen und es hat mehrere Vorteile gegenüber den bekannten Kalklösern. Milchsäure ist milder als Essig und Zitronensäure, hat aber eine stärkere und schnellere Wirkung und ist materialschonender. Essig kennt man als guten Kalklöser, aber die Säure greift Gummi und Dichtungen an. Zitronensäure sollte nicht erhitzt werden, da in größeren Mengen Calciumcitrat entstehen kann.

Kaffeemaschine effektiv entkalken

Um die Kaffeemaschine gründlich zu entkalken, sollte man folgendes beachten: Den passenden Entkalker in den Wassertank des Geräts füllen und eine Tasse durchlaufen lassen. Anschließend das Gerät anhalten und die Lösung 20 Minuten einwirken lassen. Dann den Rest der Lösung durchlaufen lassen. Zuletzt den Wassertank ausspülen und das Gerät noch zwei Mal mit klarem Wasser durchlaufen lassen.

Schnellentferner für Kalkablagerungen in Töpfen

Auch in Kochtöpfen können sich immer wieder Kalkablagerungen bilden. Die lassen sich mit einer selbst angerührten Lösung schnell entfernen. Der Schnellentferner eignet sich besonders gut für Kalk in Töpfen und Gläsern. Auswischen, ausspülen – fertig!

So machen die den Schnellentferner selber 500 ml abgekochtes, lauwarmes Wasser

50 g Zitronensäure

1 TL Bio-Spülmittelkonzentrat So geht's: Für die Lösung alle Zutaten zusammenrühren und vermischen. Am besten in eine Sprühflasche füllen und bei Bedarf einsetzen. Bei hartnäckigem Kalk kann die Lösung auch länger einwirken.

Im Studio: Bärbel Neher, Netzwerk Haushalt