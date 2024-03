per Mail teilen

Reisetasche oder Koffer - was ist das passende Reisegepäck? Und worauf sollte man beim Kofferkauf achten? Wir haben Tipps für Sie!

Reisetasche: Wann reicht sie aus ?

Die Reisetasche eignet sich entweder für kurze Städte-Trips oder für sportliche Reisende, die vor allem Funktionskleidung mitnehmen, die nicht so leicht knittert. Vorteil: Die Reisetasche ist leicht verstaubar, zum Beispiel im Auto, und sie hat ein geringes Eigengewicht.

Tipp: Achten Sie auf eine Unterteilung in zwei Fächer und Packgurte innen, damit die Kleidung beim Transport nicht nach unten rutscht. Und nehmen Sie die Reisetasche am besten auch mit Rollen, denn sonst wird die Tasche auf Dauer zu schwer beim Tragen.

Fürs Handgepäck - wie groß und schwer darf es sein?

Richtgröße ist 55 cm in der Höhe, 40 cm in der Breite und 20 cm in der Tiefe. Das Gewicht darf zwischen 5 und 10 kg liegen. Das variiert jedoch je nach Airline.

Tipp: Koffer aus Polycarbonat oder Polypropylen sind sehr strapazierfähig und trotzdem relativ leicht.

Für die klassische 14-tägige Urlaubsreise: Hartschale oder Weichgepäck?

Für Flugreisen empfehlen sich Koffer aus Hartschale als Reisegepäck. dpa Bildfunk picture alliance/dpa

Bei Flug- und Busreisen sind Hartschalenkoffer sicherer. Der Inhalt ist besser geschützt, wenn die Koffer zusammen mit anderen im Gepäckraum verstaut werden. Nehmen Sie große Größen ab 85 Liter - je nach Aktivitäten am Urlaubsort.

Tipp: Achten Sie auf zwei Hälften, die getrennt bepackt werden können - mit inneren Packgurten und separat zu schließendem Fach.

Wenn man mit dem eigenen Auto verreist oder per Bahn, funktioniert auch ein weicher Koffer, da er nicht mit anderen zusammen verstaut wird. Vorteil: Der Koffer gibt ein bisschen nach, und man kann auch noch auf der Reise gekaufte zusätzliche Souvenirs verstauen.

Tipp: Achten Sie auf Außenfächer für alles, an das Sie schnell herankommen möchten wie Stadtplan, Tickets, etc.

Ersatzteile und Garantie

Grundsätzlich gewähren die Hersteller 2 Jahre Garantie auf Koffer, je nach Modell sogar zwischen 2 und 10 Jahren. Achten Sie beim Kauf darauf, dass Rollen, Griffe oder das Gestänge im Schadensfall ausgetauscht werden können.

Mittlerweile gibt es auch Rollen, die durch einfaches Einklicken getauscht werden können. Hier kann man durch die Wahl farblich passender Rollen seinen Koffer sogar individuell gestalten.

Tipp: Koffer aus Aluminium sind elegant, sicher, langlebig und nachhaltig, da so gut wie alles daran repariert werden kann. Nachteil: das hohe Gewicht! Sie sind mit ca. 5 Kilo deutlich schwerer als die "Kunststoff"-Trolleys!

Beautycase oder Kulturbeutel?

Vorteile von Beautycases mit Hartschale:



stabil und stoßfest

Kosmetikfläschchen aus Glas sind gut geschützt

praktisch für Aufbewahrung im Bad der Unterkunft

auf den Koffer aufsteckbar und leicht zu transportieren

Alternativ aufhängbare Kulturbeutel gibt es ab 20 Euro, je nach Material und Ausstattung. Sie sind praktisch, wenn im Bad am Urlaubsort wenig Platz ist oder das Bad von mehreren benutzt wird.

Für die Sicherheit unterwegs: Brustbeutel mit RFID-Schutz vor dem Auslesen der Daten im Chip von Geld- und Ausweiskarten!

Unsere Expertin: Petra Lorenz, Fachhändlerin