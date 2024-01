Schöne Touren, Ausflugsziele & Genießen auf der Schwäbischen Alb

per Mail teilen

Wer vielfältige Aktivitäten in traumhafter Umgebung erleben möchte, findet auf der Schwäbischen Alb ein großes Angebot: Wir haben die schönsten Tipps für Sie!

Wanderungen durch wilde Täler oder über Höhen mit weiten Ausblicken, Ausflüge in die Vergangenheit zu ältesten Kunstobjekten der Menschheit bis hin zu Museen für die ganze Familie, Besuche von Burgen und Schlössern, von denen 100 Bauwerke für Besucher geöffnet sind – die Schwäbische Alb hat viel zu bieten.

Viele regionale Spezialitäten

Auch kulinarisch ist das Angebot groß: Alb-Linsen mit Spätzle, Lamm von der Wacholderheide, Bier aus örtlichen Brauereien und einiges mehr gibt es regional. Bei Direktvermarktern können die Produkte vor Ort gekauft und der örtliche Handel unterstützt werden.

Julia Metzmann vom Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. empfiehlt, Ausflüge und Unternehmungen je nach Jahreszeit anzupassen:

Im Frühling ist die Streuobstblüte in der europaweit größten zusammenhängenden Streuobst-Landschaft ein Erlebnis. So gibt es im Landkreis Tübingen die Früchtetrauf-Touren.

Im Sommer bietet sich zum Beispiel der HochAlbPfad Tieringer Hörnle an, wo ein frisches Lüftchen weht und am Ende die Schlichemquelle Erfrischung bietet. Dann sind auch Lauter und Lauchert schöne Ausflugsziele: Sie sind geeignet für Fahrrad und E-Bike und auch hier sind Erfrischungen und Spiele am Wasser möglich.

Im Herbst sind die Eichfelsen mit ihrem tollen Blick aufs Donautal ein Genuss. Zum Wandern sind die Löwenpfade und Löwentrails mit ihren wunderschönen bunten Buchen-Mischwäldern ein Traum.

Im Winter bietet sich bei Schnee das Langlaufen auf der Alb an. Es gibt schöne Winterwanderwege. Thermalbäder bieten Entspannung.

Weiterführende Links:

Wer sich für einen Ausflug oder eine mehrtägige Reise auf die Schwäbische Alb interessiert, findet auf der Website des Schwäbischen Alb-Tourismusverbands vielfältige praktische Informationen, angefangen von Unterkünften und den regionalen kulinarischen Spezialitäten über Wanderungen und sonstigen Freizeitaktivitäten bis hin zu den kulturellen Angeboten.

Die Schwäbische Alb ist in diesem Jahr Genusspartner der Urlaubsmesse CMT, die vom 13.1 bis 21.1.24 in Stuttgart stattfindet. Wer Interesse hat, kann sich auch vor Ort auf der Messe über die Schwäbische Alb informieren.

Expertin: Julia Metzmann, Schwäbische Alb Tourismusverband e.V