Plastikfrei - in vielen Bereichen gehen wir schon sehr verantwortungsvoll damit um. Aber wie sieht es im Badezimmer aus? Wir zeigen, was alles leicht ersetzt oder weggelassen werden kann.

1. Die Seife

Fast jedes Kosmetikprodukt, dass wir benutzen, ist in einer Plastikverpackung. In bestimmten Läden und im Internet gibt es viele Ersatzprodukte, die unverpackt sind. Seifen, Shampoo und Duschgel gibt es auch in harter Form und müssen somit nicht in Plastik verpackt sein.

2. Abschminken

Um noch mehr Müll einzusparen bieten sich waschbare Reinigungspads und Abschminktücher an. Diese kann man kaufen oder aus einem Handtuch selbst herstellen. Dazu schneiden Sie das Handtuch nach ihren Vorlieben zurecht und vernähen die Kanten mit einem Zickzackstich.

3. Die Zahnbürste

Greifen Sie doch einfach mal zu einer Zahnbürste aus Holz anstatt aus Plastik. Diese gibt es regional aus heimischen Hölzern oder aus Bambus. So schnell verzichten Sie auf Plastik.

4. Toilettenhygiene

Ungebleichtes Toilettenpapier aus recycelbarem Papier sollte inzwischen eine Selbstverständlichkeit sein. Ein großes Problem für die Umwelt und den Abfluss stellen Feuchttücher dar. Eine Alternative für die Feuchtreinigung wäre, etwas WC-Papier mit einem Aloe Vera-Spray zu benetzen und dies als Feuchttuch zu verwenden.

5. Damenhygiene

Besonders Damenhygieneprodukte erzeugen sehr viel Müll. Hier gibt es mittlerweile einige waschbare und somit wiederverwendbare Produkte im Internet und in Drogerien. Besonders Menstruationstassen werden immer beliebter bei Frauen.

Im Studio: Bärbel Neher, Netzwerk Haushalt