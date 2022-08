Iris und Taglilien teilen

per Mail teilen

Stauden lassen sich ganz einfach teilen. Mit wenig Aufwand bekommen Sie so neue Pflanzen, ohne etwas dafür zu bezahlen. Gärtnermeister Helmut Tränkle erklärt, wie Sie Taglilien und Iris teilen können.

Welche Stauden kann ich jetzt im August schon teilen?

Grundsätzlich sind alle Stauden, die im Frühjahr geblüht haben, wie zum Beispiel Iris oder Taglilien, jetzt in einem Stadium, in dem sie das Teilen gut verkraften. Das hat den Vorteil, dass die Pflanzen nochmal durchtreiben und somit ausgereift in den Winter kommen. Bei Staudenarten, die jetzt noch blühen oder bis vor kurzem noch geblüht haben, sollte man mit dem Teilen bis zum September oder sogar Oktober warten, um sie nicht unnötig zu stressen.

Durch das Teilen erhalten Sie viele neue Pflanzen für Ihren Garten, ohne einen Cent dafür auszugeben. Und das Beste daran: es geht kinderleicht!

Iris teilen - so geht's!

IMAGO Bildnr.: 139891682

Wichtig zu wissen: Iris sind ein bisschen ein Sonderfall insofern, als sie Rhizome haben, die teils oberirdisch wachsen. Sie müssen daher ein wenig anders behandelt werden als andere Stauden, deren Wurzelballen man problemlos mit dem Spaten ausstechen kann.

1. Heben Sie die Pflanze mit ihren Rhizomen vorsichtig aus dem Erdreich, zum Beispiel mit einer Grabegabel. Achten Sie darauf, die Pflanze nicht zu verletzen.

2. Suchen Sie im Wurzelballen eine dünne Stelle und schneiden Sie diese mit einem Messer oder einer Schere auseinander - je nachdem in zwei oder auch mehrere Stücke. Auch ein Auseinanderbrechen ohne Werkzeug ist an den dünnen Stellen oft möglich. Jedes neue Wurzelstück sollte ungefähr hand- bzw. faustgroß sein. Achten Sie auf sauberes Werkzeug, damit keine Keime eindringen.

3. Entfernen Sie vertrocknete und kranke Pflanzenteile sowie auch die ältesten Rhizome.

4. Kürzen Sie die Rhizome ein, dann verzweigen sie sich gut. Schneiden Sie auch die Blätter zurück.

5. Pflanzen Sie die neuen Wurzelstücke am besten sofort ein. Wichtig: Die Rhizome der Iris kommen flach in die Erde, so dass ihre Oberseiten nach dem Pflanzen weiterhin zu sehen sind.

6. Wässern Sie am Anfang großzügig und regelmäßig, damit sich das Erdreich gut um die Wurzeln schließt und die Pflanze optimal anwachsen kann.

Und bei Taglilien?

Taglilien werden im Prinzip auf die gleiche Weise geteilt, nur ist hier der Kraftaufwand höher, so dass Sie in der Regel zum Teilen einen Spaten benötigen. Die Wurzeln der Taglilie werden außerdem nicht flach, sondern in normaler Pflanztiefe gepflanzt.